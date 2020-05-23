الرافدين يؤشر 'مخالفة' بعض الدوائر للشروط والتعليمات

أعلن مصرف الرافدين، السبت، أن عدداً من دوائر الدولة لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدوياً، معتبراً ذلك "مخالفة" للشروط والتعليمات. ودعا المكتب الإعلامي للمصرف تلك الدوائر إلى "تسلم رواتبها الكترونيا وعن طريق الماستر كارد". وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "على حسابات تلك الدوائر تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها من خلال مخاطبة الادارة العامة للمصرف والتنسيق مع ذلك لغرض التفعيل".



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