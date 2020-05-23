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تعافي 19 مصاباً بفايروس كورونا في بغداد

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أفادت صحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم السبت، بتماثل 19 مصاباً بفايروس في جانب الرصافة ببغداد، للشفاء.
وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفايروس في العراق، 3964 مصاباً، بينها 2532 حالة شفاء، و147 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة حسن التميمي طمأن، أمس الجمعة، المواطنين بأن جميع الارقام التي تعلن بشأن كورونا هي صحيحة، مشيراً إلى اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع الفايروس وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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