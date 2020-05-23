تعافي 19 مصاباً بفايروس كورونا في بغداد

وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفايروس في العراق، 3964 مصاباً، بينها 2532 حالة شفاء، و147 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة حسن التميمي طمأن، أمس الجمعة، المواطنين بأن جميع الارقام التي تعلن بشأن كورونا هي صحيحة، مشيراً إلى اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع الفايروس وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.

