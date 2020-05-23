النزاهة: إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة عبر ميناء أم قصر

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة في ميناء أم قصر.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن فريق مديرية تحقيق الهيئة النزاهة في البصرة "انتقل إلى ميناء أم قصر بعد ورود إخبار بوجود محاولة لتهريب سيارات خارج الميناء، وبعد مرابطة الفريق ليومين في الميناء للتحري، تمكن من ضبط (41) سيارة نوع هونداي ستاركس دون الموديل المسموح بدخولها (موديلات 2010و2011و2012و2013 ) في ميناء أم قصر ساحة (33)".
وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت بناء على مذكرة قضائية، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها لدى هيئة المنافذ الحدودية، لحين إصدار قرار قضائي بشأنها".
وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت بناء على مذكرة قضائية، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها لدى هيئة المنافذ الحدودية، لحين إصدار قرار قضائي بشأنها".
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