ضحايا طائرة الركاب الباكستانية 97 قتيلا وناجيان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الباكستانية فوق حي سكني في كراتشي، الى 97 شخصا، ونجاة شخصين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "97 قتيلا وناجيان في حادث تحطم طائرة الركاب الباكستانية فوق حي سكني في كراتشي".
وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية، أمس الجمعة، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كراتشي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه كان يوجد 107 شخصا على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.
ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، اليوم الجمعة، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".
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