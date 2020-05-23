جورج عقيص لـ"النشرة": آداء الحكومة مخيب للامال ولا يمكننا الطلب من القضاء مكافحة الفساد طالما أن قراره ليس بيده

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ إلى أنه بعد مرور مئة يوم على نيل ​حكومة حسان دياب​ الثقة، لا يمكننا القول إلّا أن أداءها كان مخيبا للآمال، فهي لم تُظهر حتى اليوم حزمًا في ملفّ بل بدت مترددة على مستوى اتخاذ القرار، بدءًا من جائحة ​كورونا​، مرورًا بموضوع مصرف ​لبنان​ وما أحاط به، وصولا إلى ملف ​الكهرباء​ وعدم حسم الخطة وكيفية التفاوض المباشر مع الشركات.

وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر عقيص أن "حكومة دياب لا تستطيع مواجهة المصالح لبعض الجهات الحزبية، وهي ستبقى أسيرة للقوى التي كانت وراء تشكيلها"، مشيرًا إلى أنه "إطلعنا على كلام دياب لصحيفة "واشنطن بوست" لجهة حديثه عن أزمة غذائية، فاذا كان رئيس ​الحكومة​ يبشرنا بهذه الأزمة ذلك يعني أن الوضع كارثي"، مشدّدًا على أن "المطلوب من الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع، مع إدراك الجميع في لبنان أن لا ​دولار​ في البلد، وكل عمليات استيراد المواد الغذائية من الخارج تتم بالعملة الصعبة، لذا يجب تأمين ما يلزم من أموال دون تعريض ​مصرف لبنان​ للخطر".

وعن دور كتلة "الجمهورية القوية"، اعتبر عقيص أن "مسؤولية ​الكتل النيابية​ هي دعم الإجراءات الصائبة، واليوم الهم الاساسي هو تأمين السلع الغذائية الأساسية، والتي يوازي حجمها بين 80 و 100 مليون دولار شهريا".

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من جهة أخرى، اعتبر عقيص أن "لا أحد يمكنه الحديث عن مسألة ​القضاء​ قبل الإفراج عن التشكيلات القضائية"، لافتا إلى أنه "لا يمكننا الطلب من القضاء بشكله الحالي أن يكون رافعة ورأس حربة في عملية ​مكافحة الفساد​ طالما أن قراره ليس بيده، وطالما أن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع السير بالتشكيلات التي إقترحها". وتابع عقيص: "رغم أنني لا اوافق بالكامل على موضوع التشكيلات، وهي بالطبع ليست مثالية وفيها شوائب عديدة، ولكن تشكل خطوة إلى الأمام وعلينا مواكبة القضاء".

وحول تعليق النائب ​هادي حبيش​ على قرار الحجز على أملاكه، رفض عقيص الدخول في هذا السجال، معتبرًا أن "هذا الملف لا يزال قيد البحث والمتابعة في القضاء"، مشيرا إلى أنه "قد أكون من أكثر الأشخاص الذين لديهم مآخذ على النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، وبرأيي هي وضعت نفسها في هذه الدائرة ونزعت عن نفسها صفة الحياد، ورغم كل ذلك لا يجوز أن يكون القاضي تحت الضغط السياسي والشعبي، يجب أن يكون القضاء محصّنا وأن يترك له العمل بحرية مطلقة، وهذا ما نسعى للوصول إليه من خلال اقتراحات القوانين في ​مجلس النواب​".

وفي سياق منفصل، لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" إلى أنه من المبكر الحديث عن حصول لبنان على ​مساعدات​ خارجية، مؤكدًا أن "هناك شروطا تضعها المؤسسات الدولية، وعلينا أن نبحث في طبيعتها والقدرة على تلبيتها، ولكن لا بد من الاشارة إلى أن لبنان لا يملك ترف الوقت في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب، كما أن الانقسام السياسي في لبنان حول ملفات عديدة وابرزها المعابر غير الشرعية قد يعيق التفاوض"، مؤكدًا "اننا ككتلة نقف مع تلبية اي شرط يحسّن ويعزّز وجود الدولة في لبنان وعلى رأسها بسط ​السلطة​ على الحدود".