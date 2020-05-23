اللجنة الوطنية للصحة​​​​​​​ في الصين أعلنت عدم تسجيل أي حالة مؤكدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في ​الصين​، عدم تسجيل أي ​حالات​ مؤكدة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البر الرئيسي، وهي المرة الأولى التي لا تشهد فيها ارتفاعا يوميا في عدد الحالات منذ بدء الوباء في وسط مدينة ووهان في أواخر العام الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان أن "هناك حالتين جديدتين مشتبه فيهما، واحدة مستوردة من ​شنغهاي​ وحالة مرسلة محليًا في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية"، مشيرة الى أن "الحالات ​الجديدة​ التي تعاني من أعرضا الفيروس، انخفضت إلى 28 بعد تسجيل 35 في اليوم السابق".