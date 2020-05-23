أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، وهي المرة الأولى التي لا تشهد فيها ارتفاعا يوميا في عدد الحالات منذ بدء الوباء في وسط مدينة ووهان في أواخر العام الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيان أن "هناك حالتين جديدتين مشتبه فيهما، واحدة مستوردة من شنغهاي وحالة مرسلة محليًا في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية"، مشيرة الى أن "الحالات الجديدة التي تعاني من أعرضا الفيروس، انخفضت إلى 28 بعد تسجيل 35 في اليوم السابق".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت عدم تسجيل أي حالة مؤكدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.