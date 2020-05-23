أحد مستشاري جونسون لم يلتزم الحجر رغم ظهور اعراض كوفيد-19 عليه

أفادت صحيفتان بريطانيتان بأن دومينيك كامنغز، وهو أحد المستشارين المقربين ل​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، شوهِد وهو ينتهك قواعد الحجر الصحي.

وقالت صحيفتا "ديلي ميرور" و"ذي غارديان" إن كامنغز غادر منزله بلندن من أجل الإقامة مع والديه في دورهام بشمال شرق ​إنكلترا​، وذلك في الوقت الذي كانت تظهر عليه أعراض كوفيد-19.

وقد طالبت المعارضة بتفسير. وقال متحدث باسم ​حزب العمال​ "إن الشعب البريطاني لا يتوقع أن يكون هناك قانون (وُضِع) من اجله، وقانون آخَر لدومينيك كامنغز".

من جهته، قال إد ديفي، زعيم الديموقراطيين الليبراليين، إن كامنغز "سيتعين عليه أن يستقيل" إذا تأكّدت هذه المعلومات.

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وأكّدت ​الشرطة​ في دورهام أنه تم إبلاغها في 31 آذار بأن شخصا ما وصل من لندن.

وأشارت الصحيفتان إلى أن كامنغز شوهد في منزل والديه، مع ولد يبدو أنه ابنه.

وفي ذلك التاريخ، كانت ​حكومة​ جونسون طلبت من المواطنين الخروج لتلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، مطالبة الأشخاص الذين يعانون أعراضا معينة بأن لا يُغادروا منازلهم.

وكان كامنغز احد اهم المدافعين عن الحملة المؤيدة ل​بريكست​، ثم اصبح العام الماضي مستشارا لجونسون.