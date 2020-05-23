خارجية أميركا تحض الحكومة الليبية على وقف القتال

حض ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ ​حكومة الوفاق​ الوطني الليبية المدعومة من ​تركيا​ على وقف ​إطلاق النار​، منتقدا تدفق الأسلحة الى ​ليبيا​. ولفتت ​وزارة الخارجية​ في بيان الى ان "بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء ​فايز السراج​ لتأكيد معارضة ​الولايات المتحدة​ لاستمرار مستوى دخول الأسلحة والذخائر الى البلاد". وأضاف البيان إن بومبيو والسراج "شددا على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة الى الحوار السياسي". وحققت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من ​الأمم المتحدة​ سلسلة نجاحات في الأسابيع الأخيرة في صدها لهجمات حفتر، بما في ذلك الاستيلاء على مطار استراتيجي بالقرب من ​طرابلس​ الاثنين. إضغط للمزيد

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