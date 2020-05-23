الصحة البرازيلية: 330890 حالة إصابة بكورونا و1001 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​البرازيل​ية أن هناك 330890 حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، لتتجاوز بذلك ​روسيا​، التي كانت تحتل المركز الثاني في عدد ​الإصابات​ بالفيروس.

وسجلت البرازيل 1001 وفاة خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد ​حالات​ الوفاة إلى أكثر من 21 ألف وفاة. وهي أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة في الوقت الذي تدرس فيه الولايات البرازيلية ما إذا كان ينبغي عليها تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس أو فرض إغلاق أكثر صرامة.