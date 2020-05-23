أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن هناك 330890 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتتجاوز بذلك روسيا، التي كانت تحتل المركز الثاني في عدد الإصابات بالفيروس.
وسجلت البرازيل 1001 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 21 ألف وفاة. وهي أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.
ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة في الوقت الذي تدرس فيه الولايات البرازيلية ما إذا كان ينبغي عليها تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس أو فرض إغلاق أكثر صرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البرازيلية: 330890 حالة إصابة بكورونا و1001 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.