الصحة المكسيكية: 479 حالة وفاة إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك عن تسجيل عدد قياسي من حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا أمس الجمعة بلغ أكثر من 479 حالة، إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة.
وسجلت السلطات حاليا في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في المكسيك أواخر شباط. وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 ايار عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصا.
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