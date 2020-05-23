الصحة المكسيكية: 479 حالة وفاة إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات ​وزارة الصحة​ ب​المكسيك​ عن تسجيل عدد قياسي من ​حالات​ الوفاة اليومية ب​فيروس كورونا​ أمس الجمعة بلغ أكثر من 479 حالة، إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة.

وسجلت السلطات حاليا في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في المكسيك أواخر شباط. وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 ايار عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصا.