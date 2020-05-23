تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط تعزيز الجهود لإبطاء تفشي العدوى المرتبطة بالملاهي الليلة في حي إيتايون بالعاصمة سول، مشيرة الى أن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165، كاشفة أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.
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