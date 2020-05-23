تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز السيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ في ​كوريا الجنوبية​، عن تسجيل 23 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط تعزيز الجهود لإبطاء تفشي العدوى المرتبطة بالملاهي الليلة في حي إيتايون بالعاصمة سول، مشيرة الى أن ​الإصابات​ ​الجديدة​ رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165، كاشفة أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي ​حالات​ الوفاة إلى 266.

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