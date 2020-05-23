بلدية بعلبك: لعدم الاختلاط وعدم التجمع في الاماكن العامة وعدم زيارة القبور

توجهت ​بلدية بعلبك​ الى الاهالي في بيان، نربأ بكم في هذه الايام الفضيلة ونراهن على وعيكم خصوصاً مع إزدياد الخطر وانتشار ​فيروس كورونا​ لذلك نرجوا منكم وكلنا امل على تجاوبكم والتزامكم بالتوجيهات التالية "عدم الاختلاط وعدم التجمع في الاماكن العامة، والحفاظ على سبل ​الوقاية​ ما امكن ووضع كمامات بشكل دائم وعند الاضطرار المحافظة على المسافة الامنة، والتشدد بمنع فتح بيوت العزاء خلال ايام العيد، وعدم القيام بواجب العزاء على قبور احبائنا ما امكن وعدم تقديم القهوة وغيره".

اضاف بلدية بعلبك في بيانها "بتحمل المسؤولية في هذه الظروف الحرجة يبقى الاهل والابناء والاصحاب بخير شاكرين لكم تعاونكم".