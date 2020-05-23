عبدالله: بعيدا عن التنظير والاجتهاد والمزايدة يجب أن نحضر أنفسنا لأيام صعبة

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعيدا عن التنظير والاجتهاد والمزايدة، يجب أن نحضر أنفسنا لأيام صعبة، فلتتوحد كل الجهود لتحصين وحماية صحة الناس"، واوضح انه "في ظل تدهور مداخيل المواطنين، كل مواطن مسؤول في معركة مواجهة الوباء، كل في موقعه، وضمن إمكاناته والمعركة طويلة ومكلفة، وتتطلب الوعي والانضباط والترفع، إلى العمل".

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