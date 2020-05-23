حاصباني: الأهم في التعيينات للمناصب الأرثوذكسية هو الأجماع الأرثوذكسي واختيار أصحاب الكفاءة ​​​​​​​

اشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق ​غسان حاصباني​ في تصريح لـ "اللواء" الى ان الأهم في ​التعيينات​ للمناصب الأرثوذكسية ومن ضمنها تعيين ​محافظ​ بيروت هو الأجماع الأرثوذكسي واختيار أصحاب الكفاءة وفق المعيار العادل الذي يتناسب مع الموقع وأوضح انه لا بد من اعتماد آلية شفافة والى حين الوصول الى ​الدولة المدنية​ التي ننادي بها بعيدا عن خيار ​المحاصصة​ لا بد من التركيز على ان مشاركة الأرثوذكس في ادارات الدولة يجب ان تبقى مصانة وإلا تخسر مشاركتها بسبب انفتاحها ولا طائفيتها.

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