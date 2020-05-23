أشار مسؤول كبير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه "لو كنت مكان رئيس ​الحكومة​ لَما بادرتُ الى الحديث عن إنجازات، خصوصاً انّ الانجازات التي حُكي عنها لم يلمس الناس أيّاً منها على الاطلاق، وأفضل توصيف لهذه الانجازات غير المرئية انها انجازات ع الريحة، فالناس يريدون ان يلمسوا ايجابيات جدية وليس انجازات على الريحة يشمّونها شماً من بعيد لبعيد. هذه الخطوة تسجّل على الحكومة، ولا تستطيع ان تعتد بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كبيرة للجمهورية: الناس يريدون ان يلمسوا ايجابيات جدية وليس "انجازات على الريحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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