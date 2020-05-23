مصادر للجمهورية: التعيينات المالية ستظهر ضمن فترة أقصاها 10 ايام

أشارت مصادر لصحيفة "الجمهورية" الى انّ خطة التعافي التي وضعتها ​الحكومة​ هي خطة شاملة للاصلاحات، والتي يفترض أن تبدأ بالظهور خلال الايام المقبلة.

وكشفت المصادر انّ "​التعيينات​ المالية ستظهر ضمن فترة أقصاها 10 ايام. وربما خلال جلسة ل​مجلس الوزراء​ يعقدها في ​القصر الجمهوري​ الثلاثاء في 2 حزيران المقبل".

وعلمت الجمهورية انّ تبديلاً في الأسماء، خصوصاً حول أسماء المرشحين كنواب لحاكم ​مصرف لبنان​، قد حصل خلال مناقشات جرت حول هذا الموضوع في الايام الاخيرة، علماً انّ إشكالاً حصل حول نائب حاكم مصرف لبنان ​الارمن​ي، وذلك بعدما عبّرت جهات داخل الحكومة عن رغبة في إسناد هذا المنصب الى شخصية من ​طائفة​ الارمن الكاثوليك، وهو الامر الذي لقي معارضة شديدة من قبل ​حزب الطاشناق​، على اعتبار انّ هذا المنصب من حصة طائفة الارمن الاؤثوذكس. ونتيجة الاشكال، صُرف النظر عن التغيير.