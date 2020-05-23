مرجع سياسي للجمهورية: المفاوضات مع صندوق النقد ستستغرق على الاقل 4 اشهر

أشار مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، إلى أنه "يجب الّا نضحك على أنفسنا ونستبق نتائج المفاوضات بافتراضات وتحديد مواعيد غير واقعية، انا معلوماتي من مراجع دولية على صلة ب​صندوق النقد​، انّ المفاوضات ستستغرق على الاقل 4 اشهر، وهناك الكثير من التفاصيل التي قد تطرأ في ​النقاش​ وقد تؤخّر المفاوضات اكثر".

وتابع :"يجب ان لا نبالغ في التفاؤل، فصندوق النقد قال انّ خطة ​الحكومة اللبنانية​ هي بداية، ولم يلزم نفسه بوصفها ايجابية، لذلك علينا ان ننتظر إلى حين البدء في مناقشة الخطة تفصيلياً مع الصندوق، وكما انّه قد يوافق على المساعدة ، فإنّه قد لا يوافق على الإطلاق، ويقول لنا بعد اشهر انّ خطتكم لا تخوّلكم الحصول على اي مساعدة. لذلك يجب ان ننتظر، ونترك المفاوض اللبناني يشتغل شغله، ولا نربكه بمواقف وتصاريح غير واقعية".