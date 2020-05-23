مصادر وزارية للجمهورية: مرتاحون لمسار المباحثات مع صندوق النقد

اعربت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع ​صندوق النقد​ الدولي، عن ارتياحها الى مسار المباحثات، مشيرة الى أنّ "ممثلي صندوق النقد يقاربون الخطة ال​لبنان​ية، بجدّية ملحوظة، علماً اننا لم ندخل في التفاصيل بعد، وما نسمعه منهم يؤكّد انّ هناك توجّهاً اكيداً لدى الصندوق لمساعدة لبنان".

ورداً على سؤال قالت المصادر، اكدت المصادر أن "موضوع الإصلاحات يأخذ جانباً أساسياً في ​النقاش​، هناك امور يطرحها ممثلو الصندوق من زاوية انّ الضرورة اللبنانية تستوجب اتخاذها".

واعطت المصادر فترة 4 الى 6 اسابيع لظهور نتائج عملية من المفاوضات مع الصندوق.