القيادة المركزية الأميركية: مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن "قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم داعش في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع".
واعتبرت القيادة أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".
وتابع البيان "تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".
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