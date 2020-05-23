القيادة المركزية الأميركية: مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بسوريا

أعلنت ​القيادة​ المركزية الأميركية في بيان أن "قوات التحالف بقيادة ​الولايات المتحدة​ وقوات ​سوريا​ الديموقراطية قتلت اثنين من قادة ​تنظيم داعش​ في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع".

واعتبرت القيادة أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".

وتابع البيان "تُواصل ​القوات​ الشريكة للتحالف في ​العراق​ وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".