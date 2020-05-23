لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الصين

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بكين: لم تعلن الصين السبت أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، للمرة الأولى منذ أن بدأت البلاد بنشر البيانات حول الوباء يناير.

ظهر المرض في أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط الصين، لكن العدوى أُوقفت في البلاد. وتفيد آخر حصيلة أن 83 ألف شخص أصيبوا بكوفيد-19 توفي منهم 4634 وفاة.

في هذه الأثناء، تفشى الوباء في كل دول العالم، وسُجّلت أكثر من خمسة ملايين إصابة، بينها قرابة 330 ألف وفاة. وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ الجمعة لدى افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية السنوية، "حققنا نجاحًا استراتيجيًا كبيرًا في معالجتنا لأزمة كوفيد-19".

وأمام ثلاثة آلاف نائب يضعون الكمامات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لا تزال هناك "مهمة هائلة" يجب إنجازها. وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطات الصينية بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء وبأنها أخفت حجمه.

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نفت بكين بشكل قاطع الاتهامات بإخفاء المعلومات بشأن الوباء مؤكدةً أنها تشاركتها دومًا في الوقت المناسب مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الصين

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