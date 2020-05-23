شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال لزيادة المخصصات المالية لمياه الشرب فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فوزي الشرباصى، بسؤال حول الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لمشروعات مياه الشرب، مؤكدا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يشهد اهتماما كبيرا ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأنه يخص قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى، خلال الفترة الأخيرة هناك بعض المناطق التى تشهد انقطاع لمياه الشرب بالتزامن مع حلول فصل الصيف، مما يتسبب فى معاناة المواطنين نتيجة عدم توفير المياه، يشكل صعوبة بالغة خاصة فى القرى حيث تصل مدة انقطاع المياه فى بعض الاوقات لأكثر من ثلاثة أيام متصلة أو أكثر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر مشاكل مياه الشرب على صعيد كل محافظة، ومن ثم يتم وضع جدول زمني لحل هذه الأزمة وفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية، على أن يراعى فى التنفيذ المناطق الأشد تضررا والأكثر احتياجا، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتحسين مستوى الخدمة وتوفير المياه للقرى والمدن والمناطق المحرومة على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب، الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى العالقة على مستوى الجمهورية، خاصة وأن هناك بعض المشروعات العالقة منذ ما يقرب من 8 أو 10 سنوات، ولهذا لابد من إنشاء قاعدة بيانات وعمل حصر شامل ودقيق لكافة المشروعات ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يراعى أن فى تخصيص الاعتمادات المالية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى يعد من أهم القطاعات الخدمية.