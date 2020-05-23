كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط تعزيز الجهود لإبطاء تفشي العدوى المرتبطة بالملاهي الليلة في حي إيتايون بالعاصمة سول.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165.
وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.
وارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة بسبب استمرار الإصابات المرتبطة بالحانات والملاهي الليلية في ايتايون.
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