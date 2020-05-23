تعافي 27 حالة من كورونا بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، عن تعافي حالتين من مصابي فيرس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين حتى الآن ٢٧ حالة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي رسمي، إن البيان لم يشير إلى تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه اليوم بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ٧٥٦ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي واستمرار عزل ١٢٧ آخرين.

وأهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمنع التجمعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والوعي بالدور إلهام لأسلوب التباعد الاجتماعي في تقليل أعداد الإصابات وإلى مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائي، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.