18 حالة في يوم واحد..صحة كفر الشيخ تسجل أعلى الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، إصابة 18 حالة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أعلى حصيلة يومية سجلتها الصحة بالمحافظة منذ تفشي فيروس كورونا.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، أن الإصابات الـ 18 بينهم 8 حالات بمركز ومدينة كفر الشيخ، منهم 3 حالات بمنطقة القنطرة البيضاء، و3 حالات مثلهم بقرية كفر الطايفة، وحالتين في قريتي مسير، ومنية مسير، بواقع حالة في كلا القريتين، وحالة واحدة بمركز سيدي سالم، وحالة واحدة أخرى لمواطن من محافظة أسيوط.

وأضاف المصدر أنه جرى تسجيل 3 حالات بمركز ومدينة دسوق، منهم حالة واحدة بشارع أبوحسين بندر دسوق، وحالتين بقريتي سنهور المدينة، ودمنكة، التابعتين لمركز دسوق، بواقع حالة في كلا القريتين، فيما سجل مركز قلين حالتين بقرية ميت الديبة، وعزبة عبد الكريم، التابعة لقرية طويلة نشرت، أما مركز الحامول فقد سجل 3 حالات.