في 24 ساعة.. الصين لا إصابات ولا وفيات بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل أى وفيات أو إصابات جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبه، قال لى كى تشيانج،

رئيس الحكومة الصينية، إن بلاده حققت نجاحات استراتيجية كبيرة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، فى تصريحات نقلتها وكالة

"شينخوا" الصينية: "الشعب الصينى بقى متحدا خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقام حائطا عظيما من التضامن"، متابعا: "فى الوقت الحالى، لم ينته الوباء بعد، لكننا حققنا انتصارا حاسما فى الدفاع عن مقاطعة هوباى وعاصمتها ووهان.