شكرا لقرائتكم خبر عن دول أفريقية تعلن اليوم السبت أول أيام «عيد الفطر».. و«الفلك الدولي» يكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت عدة دول أفريقية، أن اليوم السبت (22 مايو 2020 – 29 رمضان 1441)، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مخالفة بذلك غالبية الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وقال المتخصص في “فلك فيزيائي” بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي: إن “دول أفريقية أعلنت السبت عيد الفطر منها مالي والنيجر وساحل العاج وموريتانيا، وهناك أخبار عن تراجع بعض الدول عن قرارها منها ليبيا والصومال”.

وأكد “هندي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه “في كل هذه الدول -التي أعلنت أن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك غرب القمر قبل الشمس؛ فهي شهادة أهلة مستحيلة”.

سبب إعلان الدول

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من جانبه، علق “مركز الفلك الدولي”، بقوله: “هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي”.

وأوضح المركز أن “كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدًا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة”، مرجحًا أن “يكون هذا هو السبب”.

وأرفق مركز “الفلك الدولي”، صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا.

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والعراق والصومال وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والجاليات المسلمة في إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وأستراليا والفلبين واليابان، أعلنت أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.