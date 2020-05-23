وقف المعارك ومنع السلاح.. رسالة أمريكية لـ"السراج" في ليبيا

حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا على وقف إطلاق النار، منتقدا تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا بالسراج لـ"تأكيد معارضة واشنطن لاستمرار مستوى دخول الأسلحة والذخائر إلى ليبيا".

الرسالة الأمريكية للسراج المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاءت في ظل استمرار انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين.

حيث اتفق المشاركون في المؤتمر الذي عقد في العاصمة الألمانية يناير/كانون الثاني الماضي، على أهمية بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

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ورغم قرارات المؤتمر وبيانه الختامي الذي وقّعت عليه 16 دولة ومنظمة، تستمر تركيا في إرسال المرتزقة السورييين إلى ليبيا حيث تجاوز عددهم وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، 9600 مرتزق، بينهم أطفال وعناصر لتنظيمات مصنفة إرهابية مثل جبهة النصرة.

وفي وقت سابق الجمعة، طالب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وطالب السُّلمي في رسائل وجهها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بإلزام مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيساهم في حماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.