باكستان: 97 قتيلاً وناجيان حصيلة الطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة إيرباص (إيه-320)، إلى 97 قتيلاً وناجيان.

وتحطمت طائرة ركاب باكستانية تحمل 107 أشخاص، صباح أمس الجمعة، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي.

وأعلن الجيش الباكستاني إرسال وحدات التدخل السريع إلى موقع تحطم طائرة في مدينة كراتشي للمشاركة في عمليات الإنقاذ، حيث تم انتشال 80 جثة على الأقل بعد تحطم الطائرة إثر تعرّضها لعطل تقني.













وأفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم السند وعاصمته كراتشي، بأنه تم التعرف إلى 17 جثة والعثور على ناجيَيْن اثنين أحدهما هو محمد ظفار مسعود، رئيس بنك البنجاب، أحد أهم مصارف باكستان.



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من جهته، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية عبدالله حفيظ "كان هناك 91 راكبا وطاقم من سبعة أفراد" على متن الرحلة بي كيه8303 التابعة للشركة والتي "فقدت الاتصال مع سلطات مراقبة الملاحة الجوية الساعة 14,37" (09,37 ت غ).

وبحسب المدير التنفيذي للشركة أرشد مالك، فإن الطائرة وهي من طراز إيرباص أيه-320 كانت قد اقتربت من مطار كراتشي عندما وقع حادث.

وجاء في بيان لشركة إيرباص أن الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2004، لم تدخل أسطول الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إلا عام 2014.

وأوضح مالك في تسجيل نشر على تويتر أن قائد الطائرة أشار في آخر اتصال له إلى أنه يواجه "مشكلة تقنية"، مضيفا "أُبلغ (...) بوجود مدرجين جاهزين للهبوط لكنه قرر معاودة الارتفاع".

وبحسب وزير الداخلية إعجاز أحمد شاه، فإن قائد الطائرة أبلغ بأنه "فقد محركا" ثم أطلق "نداء استغاثة".