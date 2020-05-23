الصين بلا وفيات أو إصابات جديدة للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

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أعلنت الصين، للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد من أراضيها، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالفيروس الفتاك، وفق ما نقلت “رويترز” عن لجنة الصحة الوطنية، السبت.

وكانت الصين أعلنت عن 4 حالات إصابة جديدة فقط، الجمعة.

وبدأت الصين بشكل يومي في إعلان أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس منذ شهر يناير الماضي.

وقال رئيس الحكومة الصينية، لي كي تشيانغ، الجمعة، إن بلاده حققت “إنجازات استراتيجية كبيرة” في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان (وسط البلاد).

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وأضاف خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، “في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد”، مشددا على “المهمة الهائلة” التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وقال “نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن”.

وأضاف رئيس الحكومة الصينية “حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان”، اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر.

وتبلغ الحصيلة الرسمية للوفيات من جراء فيروس كورونا في الصين 4634 وفاة، بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس حول العالم إلى 335 ألفا و538 شخصاً على الأقل، حسب تعداد لوكالة فرانس مساء الجمعة أعد استناداً إلى مصادر رسمية.