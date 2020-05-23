شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. رفع الأذان في مسجد «الملك فهد» بلوس أنجلوس عبر مكبرات الصوت الخارجية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق رفع الأذان لأول مرة في مسجد “الملك فهد” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عبر مكبرات الصوت الخارجية.

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وأظهر الفيديو، المؤذن وقد اعتلى سطح المسجد وصدح بالأذان في مشهد تقشعر له الأبدان، وسط حضور عدد من المسلمين في المدينة الذين وثقوا اللحظة التاريخية لأول مرة منذ إنشاء المسجد منذ 22 عامًا.

جدير بالذكر أن السلطات في لوس أنجلوس سمحت برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية لمسجد الملك فهد، وذلك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة.

وبحسب الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 1.571.617 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 94.150 حالات وفاة.