شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل المئات.. إدانة أممية للعنف القبلي جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، يوم الجمعة، موجة جديدة من العنف القبلي في جنوب السودان، أسفرت عن مقتل المئات وفقا للسلطات المحلية، داعية إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بسرعة.

وشددت المفوضة على أن هذا النمط المتكرر من العنف، الذي ما يزال يودي بحياة الكثيرين في جنوب السودان، يجب أن يتوقف، حاثة الحكومة على ضمان اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في هذا العنف وضمان مقاضاة المسؤولين.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تعمل السلطات على إنهاء دوامة العنف الانتقامي هذه، عن طريق محاسبة المسؤولين وتعزيز بناء السلام بين المجتمعات.