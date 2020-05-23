شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل المئات.. إدانة أممية للعنف القبلي جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
وشددت المفوضة على أن هذا النمط المتكرر من العنف، الذي ما يزال يودي بحياة الكثيرين في جنوب السودان، يجب أن يتوقف، حاثة الحكومة على ضمان اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في هذا العنف وضمان مقاضاة المسؤولين.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تعمل السلطات على إنهاء دوامة العنف الانتقامي هذه، عن طريق محاسبة المسؤولين وتعزيز بناء السلام بين المجتمعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل المئات.. إدانة أممية للعنف القبلي جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.