شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أريان: النظام القطري يرفض الإفراج عن زوجي رغم تفشي كورونا بالسجون والان نبدء بالتفاصيل

ظهرت زوجة الشيخ طلال آل ثاني عبر مقطع مصور تطالب فيها النظام القطري بالإفراج عن زوجها لتفشي وباء كورونا في السجن المركزي بالدوحة بعد رفضهم إطلاق سراحه، كما طالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإخراجه من السجن الموبوء.

وكشفت أسماء أريان سابقا عن معاناة زوجها في السجن، وناشدت بفضح ممارسات الدوحة لانتهاكاتها الحقوقية والإنسانية وتردي أوضاع زوجها المعتقل 7 سنوات.