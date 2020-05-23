شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1048 والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أنه تم تسجيل 903 حالات شفاء، و 47 حالة وفاة، منذ ظهور هذا الفيروس في تونس يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أن تونس قامت بإجراء 46628 تحليلاً مخبريًا إجماليًا، مشيرًا إلى وجود 98 حالة حاملة للفيروس حاليًا من بينهم 3 مقيمين في المستشفيات.
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