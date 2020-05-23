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المكسيك تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا اليومية

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أشارت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل عدد قياسي من حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا يوم الجمعة بلغ أكثر من 479 حالة إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة.

وسجلت السلطات حاليا في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في المكسيك أواخر فبراير شباط.

وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 مايو أيار عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصا.

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