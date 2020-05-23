شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: العيد يوم السبت وعلى المواطنين التعايش مع الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت موريتانيا رسميا بعد منتصف ليل الجمعة/السبت أن عيد الفطر سيكون اليوم السبت بعد ثبوت رؤية هلال شوال من قبل مستفيضة عدول تزيد على أربعين شخصا بمناطق متفرقة من البلاد.

وفي خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مواطنيه إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

واوضح أن المرحلة الثانية التي نعيشها اليوم من تفشي الفيروس تتسم بارتفاع عدد الإصابات وتزايد ظهور الحالات المجتمعية، مشيرا إلى أن "دخولنا في هذه المرحلة يعني أننا سنضطر للتعايش مع هذا الوباء لفترة".

وأضاف أن "الوضع الراهن خطير ويتطلب من الدولة كل الصرامة في فرض التقيد بما يتقرر من إجراءات احترازية مراعاة للمصلحة العامة وفي احترام كامل لحقوق وكرامة المواطن، إذ هو الغاية الأولى والنهائية، لكل ما يتخذ من تدابير".