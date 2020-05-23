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البرازيل تتجاوز روسيا في أعداد الإصابات لتحتل المركز الثاني عالميًا

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قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إن هناك 330890 حالة إصابة مؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد19-) في البرازيل لتتجاوز بذلك روسيا التي كانت تحتل المركز الثاني في عدد الإصابات بالفيروس.

وسجلت البرازيل 1001 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 21 ألف وفاة. وهي أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة في الوقت الذي تدرس فيه الولايات البرازيلية ما إذا كان ينبغي عليها تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس أو فرض إغلاق أكثر صرامة.

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