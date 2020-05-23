شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسمح باستئناف التجمعات الدينية.. بشرط والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أنها ستصدر مرسوما يحدد القواعد الجديدة للتجمعات الدينية.
وبموجب المرسوم سيتم إلغاء حظر تم فرضه على تلك التجمعات في مارس في إطار محاولات الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. ولكن الوزارة قالت في بيان إنه لا بد من التزام الصلوات الجماعية بشروط من بينها وضع كمامات ووجود مسافة لا تقل عن متر بين المصلين وغسل اليدين.
وخففت الحكومة الفرنسية بعضا من قيود العزل العام في وقت سابق من الشهر الجاري ولكنها لم تخفف الحظر على العبادة الجماعية. وأثار ذلك شكاوى من الجماعات الدينية التي قالت إنها تتعرض لمعاملة غير منصفة.
ويحتفل المسلمون،الذين يشكلون نحو تسعة في المائة من سكان فرنسا طبقا لتقرير لمركز بيو للأبحاث في 2017، بعيد الفطر غدًا الأحد.
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