شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. أمريكا تسجّل 20 ألف إصابة وألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 20,522 إصابة مؤكدة و 1,089 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,571,617 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 94,150 حالات وفاة.

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