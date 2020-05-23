شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ضبط خلية إخوانية يتزعمها ابن القرضاوي والان نبدء بالتفاصيل
ووفق البيان، أمكن تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة المخطط، الهاربين بدولتي «تركيا وقطر»، وأبرزهم، الإرهابي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وعبدالله القادوم، ومعتز مطر، ومحمد ناصر عبدالعظيم، وعمرو خطاب.
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