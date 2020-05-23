شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ضبط خلية إخوانية يتزعمها ابن القرضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس ضبط خلية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان، تنتج وتعد تقارير وبرامج إعلامية «مفبركة» لقناة «الجزيرة» القطرية في مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتركز هذه البرامج، على الأوضاع الداخلية لمصر والترويج للشائعات، والتحريض ضد الدولة. وأضاف البيان: رصد قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفًا لعناصر إخوانية ومتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

ووفق البيان، أمكن تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة المخطط، الهاربين بدولتي «تركيا وقطر»، وأبرزهم، الإرهابي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وعبدالله القادوم، ومعتز مطر، ومحمد ناصر عبدالعظيم، وعمرو خطاب.