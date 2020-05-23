شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقصف مواقع الميليشيات في «الأصابعة وغريان» والان نبدء بالتفاصيل

طالبت القيادة العامة للجيش الليبي، فجر أمس الجمعة، أهالي مدينة الأصابعة «غرب العاصمة طرابلس» بضرورة توخي الحذر والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، حفاظًا على سلامتهم.

وقالت القيادة في بيان نشرته الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن القوات الجوية تشن سلسلة من الغارات على تمركزات ميليشيات الوفاق بمنطقة «مسكة» غرب الأصابعة، كما وجّه سلاح الجو بالجيش الليبي ضربتين لمواقع تابعة للميليشيات ذاتها في مدينة غريان، واستهدف أيضًا تمركزات للوفاق المدعومة من مرتزقة الرئيس التركي أردوغان في قاعدة عقبة بن نافع «الوطية» غرب البلاد.

وكانت الدفاعات الجوية بالجيش الليبي أسقطت، ليل الخميس، طائرتين مسيّرتين تركيتين في محيط مدينة ترهونة حاولتا الإغارة على أهداف داخل المدينة التي تقع جنوب العاصمة طرابلس.

يُذكر أن الميليشيات قصفت مدينة ترهونة بنحو 60 صاروخًا من نوع «غراد»، سقط معظمها على منازل المدنيين، إضافة إلى سقوط إحداها في مدرسة.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الرئيس التركي أردوغان يرسل الآليات والأسلحة منذ أوائل العام الماضي إلى ليبيا لغزوها وتحقيق أوهامه باحتلالها.

وأضاف المسماري في كلمة متلفزة «الخميس» إن عدد الأتراك في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 آخرين للأراضي الليبية، محذرًا من أن نقل تركيا المرتزقة إلى أوروبا عن طريق ليبيا يهدد أمن واستقرار القارة الأوروبية والملاحة في البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية.

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وأضاف: جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من الرئيس التركي تسعى لزعزعة الاستقرار وتخريب ليبيا، وتركيا تورّد العتاد العسكري من ميناء إزمير، واعتقلنا العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.

معربًا عن استغرابه لعدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا، مشيرًا إلى عدم شرعية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لعدم اعتراف البرلمان الليبي بها، مشيرًا إلى رفض الميليشيات الهدنة الإنسانية خلال رمضان وأيام العيد، نافيًا اتهام الجيش الليبي باستهداف المدنيين في العاصمة طرابلس.

ولفت المسماري إلى أن طرابلس تشهد اختطافًا للفتيات بشكل كبير جدًا منذ جلب تركيا للمرتزقة السوريين، في إشارة إلى اختطاف الفتاة وصال عبدالحفيظ ميينة، الثلاثاء الماضي.

على صعيد متصل، أدان مجلس شباب قبائل ترهونة قصف المدينة منذ الثلاثاء الماضي من ميليشيات الوفاق، مؤكدًا أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وستزيد عزم أهالي المدينة على الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب.

وحمّل المجلس في بيان، مجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية والدول الداعمة للوفاق، خاصة تركيا وقطر مسؤولية تدهور الأوضاع، داعيًا القيادة العامة للجيش لحسم المعركة، وعدم التفاوض مع مَن جلبوا الاستعمار لليبيا.