لـ4 أيام.. حظر تجول في تركيا للحد من كورونا

بدأ سريان حظر التجول لـ4 أيام في كافة الولايات التركية، منتصف ليل الجمعة/السبت، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وبحسب بيان قالت وزارة الداخلية التركية، إن حظر التجول بدأ اعتبارا من الساعة 00.00 ليل الجمعة/السبت، وينتهي منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وحظر التجول كان قد أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، عقب اجتماع افتراضي لحكومته.

ودعا أردوغان في تصريحاته حينها الأتراك مجدداً إلى الالتزام بتدابير مكافحة كورونا، مشدداً على أن العودة إلى مرحلة ما قبل الوباء مستحيلة في الفترة الحالية، على حد قوله.









وأضاف قائلا "علينا أن نحافظ على المسافة الاجتماعية والقناع الطبي والنظافة الشخصية جزء لا يتجزأ من حياتنا".

ومن القرارات التي أعلن عنها أردوغان في تصريحاته إلى جانب حظر التجول أيام العيد "فتح المساجد للعبادة اعتبارا من 29 مايو/أيار ضمن ضوابط معينة، وتمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوماً".

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وتابع في السياق نفسه قائلا "وإعفاء من هم فوق 65 عاماً من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد، وانطلاق السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل"

وتأتي هذه القرارا في إطار اتجاه حكومة أردوغان لتخفيف القيود الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل لمواجهة تفشي الفيروس، حيث سبق وأن أعلن أردوغان، الإثنين الماضي، عن السماح لمراكز التسوق، وصالونات الحلاقة والتجميل بفتح أبوابها أمام الجمهور.

كما أعلن حينها أيضًا رفع حظر التجوال المفروض على 9 ولايات وإبقائها على 16.

في المقابل تنتقد المعارضة التركية هذه الخطوة، مشيرة إلى أن أردوغان يخاطر بصحة المجتمع، لإنقاذ الاقتصاد التركي من عثرته وأوضاعه المتردية.





وسجلت تركيا، الجمعة، 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 4276 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بلاده سجلت 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 116 ألفًا و111 شخصا.

وتحتل تركيا المركز التاسع عالميا بين أكبر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد.