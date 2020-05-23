بيرو تمدد "قيود كورونا" للمرة الخامسة

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/23 03:19 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت بيرو الجمعة تمديد حالة الطوارئ والعزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا حتى آخر يونيو/ حزيران، فيما يمثل إحدى أطول فترات العزل الإجباري في العالم.
وكانت بيرو بدأت العزل العام في منتصف مارس/ آذار، وستكون قضت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف في ظل العزل العام بحلول 30 يونيو/ حزيران متجاوزة بذلك القيود التي طبقتها إيطاليا وإسبانيا والصين.
والعزل أعلنه الرئيس مارتن فيزكارا بعد تأكيد بيرو ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 111698 حالة في ثاني أعلى حالات إصابة في أمريكا اللاتينية، وبلغ عدد حالات الوفاة 3244 حالة.
وقال فيزكارا :إن هذا التمديد الخامس سيأتي مع إعادة فتح أنشطة اقتصادية معينة من بينها مبيعات الأجهزة المنزلية وصالونات تصفيف الشعر وخدمات الأسنان."
وسيتم تخفيف القيود على بعض الألعاب الرياضية أيضا مثل كرة القدم للمحترفين على الرغم من أن هذه الرياضات ستقام في ملاعب بلا جمهور.
وقال فيزكارا " علينا الانتقال إلى تعايش جديد يسمح لنا كمجتمع بأن نكون أكثر اهتماما وأكثر مسؤولية وانضباطا واحتراما لأدنى معايير السلوك حتى لا نؤذي أحباءنا".
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