"مجلس أعلى مشترك" بين الجزائر وتونس لمواجهة كورونا

اتفقت الجزائر وتونس على تشكيل "مجلس أعلى مشترك" بين البلدين على "أعلى مستوى وتحت إشراف رئيسا البلدين" للعمل على مجابهة تفشي فيروس كورونا في البلدين العربيين والجارين.



وأوضح بيان عن الرئاسة الجزائرية اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله عن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تبادل مع نظيره التونسي قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية "المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحد من تفشي جائحة كورونا".

وكشف عن اتفاق الرئيسين على "فكرة ضم الطاقات العلمية فيهما بتأسيس مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي، يوضع تحت الإشراف المباشر لرئيسي البلدين".

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وسجلت الجزائر، الجمعة، 190 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة ماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7918 إصابة مؤكدة والوفيات إلى 582 حالة وفاة.

وأكدت "الصحة الجزائرية" في آخر إحصائية لها حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها تسجيلها 194 حالة شفاء جديدة من الوباء، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4256 حالة تعافٍ.

بينما سجلت تونس، الجمعة، إصابة واحدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1046 حالة مؤكدة، و47 حالة وفاة و883 حالة شفاء من الفيروس بحسب وزارة الصحة التونسية.

وتتصدر الجزائر دول المغرب العربي الخمس في عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تليها المملكة المغربية بـ7300 إصابة و197 وفاة، ثم تونس في المركز الثالث، وموريتانيا بـ173 حالة إصابة و5 وفيات، وجاءت ليبيا في المرتبة الخامسة بـ72 إصابة مؤكدة و3 وفيات.