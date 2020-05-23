بريطانيا تفرض حجرا 14 يوما على الوافدين..وفرنسا: سنرد بالمثل

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على الوافدين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما ردته عليه فرنسا بالقول إنها سستعامل بالمثل.



ويدخل التدبير حيّز التنفيذ اعتبارا من 8 يونيو/ حزيران، وسيتم تقييمه كل ثلاثة أسابيع، وسيُعتمد بالتوازي مع إعادة فتح تدريجية للبلاد اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران في حال تحقيق تقدّم على مسار مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن باريس تبدي "أسفها" لهذا القرار، و"استعدادها لاتّخاذ تدبير معاملة بالمثل".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في مؤتمرها الصحافي حول آخر مستجدات فيروس كورونا "في حين بدأ العالم الخروج ممّا نأمل أن يكون أسوأ ما في الجائحة، علينا أن ننظر إلى المستقبل وان نحمي البريطانيين عبر تقليص عدد الحالات التي يمكن أن تدخل عبر حدودنا".

وأضافت:" نتّخذ حاليا هذه التدابير لإبقاء معدّلات العدوى منخفضة والحؤول دون موجة ثانية يمكن أن تكون مدمّرة".

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وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 41 ألف حالة مع الأخذ في الاعتبار الوفيات التي يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

ورفعت المملكة المتحدة القيود عن عدد المرات التي يمكن فيها للسكان الخروج من منازلهم منذ أكثر من أسبوع، ومن المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها في الأول من حزيران/يونيو.

ويتعيّن على المسافرين الوافدين ملء استمارة لدى وصولهم إلى البلاد مع كامل بياناتهم وسيخضعون لمراقبة عشوائية، وسيتعرض المخالفون لغرامة بقيمة ألف جنيه (1117 يورو).

وثمة استثناءات للطواقم الطبية وسائقي الشاحنات والإيرلنديين لكن ليس للمسافرين القادمين من فرنسا كما لمحت مؤخرا لندن وباريس.

وبعد الانتقادات التي تعرّض لها على خلفية طريقة إدارة الأزمة، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعداد منظومة تتبّع فاعلة سيتم تطبيقها بحلول الأول من يونيو/ حزيران.

ويثير الحجر الصحي لمدة 14 يوما قلق قطاع الطيران المشلول جراء الجائحة، والجمعة حذّرت شركة الطيران "فيرجن أتلاتنيك" التي تواجه صعوبات مالية كبيرة بأن هذا القرار سيعوق استئناف رحلاتها.