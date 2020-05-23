أمريكا تسجل 1260 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية المزيد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1260 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

في المجموع، توفي 95.921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1.6 مليون إصابة تم تشخيصها منذ بدء تفشي الوباء.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا" رغم فيروس كورونا المستجد.

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وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والمساجد هي أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، مضيفا "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

وتابع "إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

وكان ترامب أعلن الخميس الماضي أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.