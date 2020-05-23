خالد أبو بكر ينشر فيديو لجثة الإرهابي هشام عشماوي بعد إعدامه بلحظات





نشر الإعلامي خالد أبو بكر، فجر اليوم السبت فيديو يوثق لحظات ما بعد إعدام القيادي الإرهابي هشام عشماوي يوم 4 مارس الماضي، بعد القبض عليه في ليبيا وتسليمه للسلطات المصرية لتصدر حكمها بإعادمه شنقاً .

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ظهر جثمان عشماوي ببدلة الإعدام الحمراء، متدليا في بئر منصة الإعدام، ورأسه مغطى بكيس أسود، وصعد إليه أحد المسئولين عن تنفيذ عملية الإعدام لمناظرة الجثة والتأكد من مفارقته الحياة، بينما ظهر والقائمون بعملية الإعدام وهم يفحصون جثمانه ويغمضون عينيه بعد الوفاة، وهو مسجى على الأرض.

وكان قد صدر حكمان نهائيان بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي هشام عشماوي لإدانته في قضيتي «الفرافرة» و«أنصار بيت المقدس الثالثة».

انتهت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار بمشهد تسجيلي حقيقي من لحظة تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، حيث يتم سؤاله قبل الإعدام "نفسك في حاجه يا هشام؟ عاوز تقول حاجة طيب؟" ليرد عشماوي قائلا "مبقاش ينفع خلاص" والتي كانت آخر عبارة يقولها قبل إعدامه.

وروت الحلقة إلقاء الجيش الليبي القبض على القيادي التكفيري في محل إقامته بدرنة في ليبيا وهو يرتدي حزاما ناسفا رفض تفجيره، حيث سلم نفسه، لتتسلمه السلطات المصرية من ليبيا ويقدم للسلطات للتحقيق والمحاكمة، ثم يصدر الحكم عليه بالإعدام.



