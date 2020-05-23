أحمد أبو عقيل
نشر النجم أحمد العوضي، اللقطات الحقيقة لإعدام الإرهابي هشام عشماوي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وظهر في الفيديو لحظة إعدام عشماوي وهو يرتدي الملابس الحمراء ويعتذر "" عن نشر الفيديو لما يحتويه من مشاهد صادمة.
وكان العوضي قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك لتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذى يلعب فيه العوضى شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.
النجم أحمد العوضى علق علي الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي شفي غليل الملايين ممن حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ إنضمامه لعالم التكفيريين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول لإعدام الإرهابي هشام عشماوي..و أحمد العوضي: حقكم رجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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