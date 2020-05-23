الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك مع الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين بادل الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً لمصر والشعبين الصديقين كل خير وبركة وسلام.
كما تم تناول خلال الاتصال عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين، وكذلك التباحث حول بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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