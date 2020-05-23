أكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ان ​الولايات المتحدة​ الأميركية سجلت 1260 وفاة إضافية ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تُعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق. وفي المجموع، توفي 95,921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1,6 مليون إصابة تم تشخيصها منذ بدء تفشي الوباء.

وكان الرئيس الأميركي دونال ​ترامب​ أعلن في ​مؤتمر​ صحافي يوم الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني ​الفيدرالية​ في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ​ضحايا​ فيروس كورونا المستجد.