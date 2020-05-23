الصحة الباكستانية: 97 قتيلاً وناجيان جراء تحطّم الطائرة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الباكستانية عن سقوط 97 قتيلاً وناجيان جراء تحطّم ​تحطم طائرة​ إيرباص إيه-320 يوم أمس فوق حي سكني في ​كراتشي​، إثر تعرّضها لعطل تقني، مشيرة الى أنه "تم التعرف إلى 17 جثة والعثور على ناجيَيْن اثنين أحدهما هو محمد ظفار مسعود، رئيس بنك البنجاب".

بدوره، لفت المتحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية عبدالله حفيظ الى أنه "كان هناك 91 راكبا وطاقم من سبعة أفراد" على متن الرحلة بي كيه8303 التابعة للشركة والتي "فقدت الاتصال مع سلطات مراقبة الملاحة الجوية الساعة 14,37" (09,37 ت غ).

وبحسب المدير التنفيذي للشركة أرشد مالك، فإن الطائرة وهي من طراز إيرباص أيه-320 كانت قد اقتربت من مطار كراتشي عندما وقع حادث.